Инвестиции ЛСР в гостиницу «Приморская» в Сочи выросли до 30 млрд руб

ПАО "Группа ЛСР" планирует ввести в эксплуатацию после реконструкции гостиницу "Приморская" в центре Сочи в 2026 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Планируется, что гостиница "Приморская" начнет работу в 2026 году. Объем инвестиций в проект составляет 29,9 млрд рублей", - сообщили в компании.

Ранее в проект планировалось вложить 21 млрд рублей. Таким образом, инвестиции выросли на 42%.

Гостиничный комплекс будет состоять из двух новых 28-этажных корпусов и исторического здания 1936 года постройки, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

"В настоящее время в новых корпусах завершены монолитные работы, реализовано сложное техническое решение по их соединению на 28 этаже перемычкой с бассейном. На объекте идут работы по каменной кладке, внутренней и внешней отделке, остеклению, устройству инженерных коммуникаций", - пояснили в "ЛСР".

Историческое здание "Приморской" восстанавливается в соответствии с историческим оригиналом. В нем выполнен комплекс противоаварийных работ, идут монолитные работы. Предстоит устройство всех внутренних и наружных инженерных сетей, внешняя и внутренняя отделка и благоустройство.

Новые корпуса рассчитаны на 590 номеров, исторический - на 62. Также в зданиях появятся зоны отдыха, спа-центры, рестораны, бизнес-пространства для деловых и культурных мероприятий. В составе комплекса построен трехэтажный паркинг.

В настоящее время "Группа ЛСР" также проводит реконструкцию двух санаториев в Сочи - "Кристалл" и "Волна". Компания планирует вложить в проекты около 27 млрд рублей. Санаторий "Кристалл" будет введен в эксплуатацию в текущем году, "Волна" - в 2026 году.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

Как сообщалось, "Группа ЛСР" в ноябре 2020 года стала владельцем "Приморской", это был первый актив компании в сфере туризма в Краснодарском крае. В 2021 году в рамках ПМЭФ было подписано соглашение о ее реконструкции стоимостью 21 млрд рублей.

В 2021 году компания приобрела 92,31% акций АО "Пансионат "Кристалл" и 94,12% акций АО "Санаторий "Волна", расположенных в Хостинском районе Сочи. Как сообщали "Интерфаксу" в ЛСР, сделки состоялись в рамках развития направления "доходная недвижимость".

Читайте полностью: https://www.interfax-russia.ru/index.php/south-and-north-caucasus/news/lsr-v-2026g-otkroet-gostinicu-primorskaya-v-sochi-investicii-vyrosli-do-30-mlrd-rub