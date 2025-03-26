Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» представил широкий ассортимент своей продукции на выставке CABEX 2025

АО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» принял участие в главной кабельной выставке года - Cabex 2025, проходившей с 18 по 20 марта в «Экспоцентре» г. Москва. Стенд компании символизировал долголетнюю историю, крепкие основы, надежность, лидерство, производственный потенциал и стремление к новым вершинам в бизнесе.



За время работы выставки сотрудники АО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» представили вниманию посетителей широкий ассортимент продукции, изготавливаемой предприятием, которая используется при строительстве промышленных и социально–значимых объектов, ответили на вопросы по коммерческой и технической части, провели деловые переговоры.

Благодарим всех наших постоянных партнеров и тех, кто только начинает свой путь к успеху вместе с нашей компанией за интерес, проявленный к нашему предприятию! Надеемся на дальнейшее долговременное и плодотворное сотрудничество!