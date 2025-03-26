На пути к резиденции Деда Мороза отремонтируют автомобильный мост

Федеральная автомобильная дорога А-123 Чекшино - Тотьма – Котлас - Куратово проходит через Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. В том числе она известна как автомагистраль, ведущая на родину Деда Мороза в Великом Устюге. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на капитальный ремонт моста через реку Стрелица на популярном туристическом автомаршруте.

Участок предстоящих работ на А-123 находится на отрезке км 55 +570 в Сокольском районе Вологодской области. Железобетонный мост через Стрелицу расположен в 0,3 км к юго-западу от деревни Осипиха и в 2 км к северо-востоку от деревни Биряково. Он был построен в 1975 году и спустя полвека эксплуатации нуждается в капитальном ремонте.

«В ходе работ предполагается устройство новых железобетонных конструкций моста, в том числе балок пролетного строения и крайних опор по обе стороны реки. В итоге длина мостового сооружения составит 40,1 метра, а ширина – 14 метров. Двухполосный участок автодороги будет отвечать нормам II технической категории с расчетной скоростью движения 120 км/ч», - рассказала эксперт Главгосэкспертизы Алла Клюева.

Проектные решения разработаны с применением информационного моделирования. Они также включают ремонт подъездов к мостовому переходу через Стрелицу.

Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Холмогоры»).

Генеральный проектировщик – ООО «МОСТ-ПРОЕКТ».