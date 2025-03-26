Новый выпуск журнала «Промышленный электрообогрев и электроотопление»

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») представляет новый выпуск аналитического научно-технического журнала «Промышленный электрообогрев и электроотопление». В этом номере мы собрали ряд актуальных тем, которые будут интересны специалистам и экспертам индустрии систем электрообогрева.

Открывает выпуск статья о проекте «Академия электрообогрева». Проект был запущен в ГК «ССТ» в 2024 году с целью укрепления технологического суверенитета и повышения эффективности и надежности систем электрообогрева и антиобледенения. Созданная по модели корпоративного университета, Академия предлагает ряд образовательных продуктов, разработанных ведущими экспертами и топ-менеджерами ГК «ССТ», активно участвующими в реализации крупных проектов как в России, так и за рубежом. Очный двухдневный курс, состоящий из семи модулей, адресован специалистам, которые обеспечивают разработку, проектирование, заказ, комплектацию, монтаж, пусконаладочные работы, эксплуатацию и техническое обслуживание систем электрического обогрева. Онлайн-семинар по предпроектному инжинирингу будет полезен пользователям расчетной системы TraceXPro™.

Особое внимание в свежем выпуске уделяется первой в России специализированной платформе для расчетов и проектирования электрообогрева и взрывозащищенного оборудования с применением технологий искусственного интеллекта — Warm-on Project. В журнале представлены две статьи, посвященные этой платформе. В первой из них рассматривается использование Warm-on Project и программы TraceXpro™ на стадии предпроектного инжиниринга систем электрообогрева. Авторы описывают порядок работы с платформой, которая позволяет оперативно и качественно решать задачи, связанные с предварительным получением проектных решений для систем электрического обогрева. Во второй статье речь идет о расчетах и подборе нагревательного кабеля с помощью онлайн-калькулятора DeiceXpro™, возможности которого показаны на примере антиобледенительной системы небольшого дома со скатной кровлей.

Также в этом выпуске опубликована статья академика АЭН РФ и кандидата технических наук Н.Н. Хренкова об обледенении проводов ЛЭП, где рассматриваются температурные режимы провода АС 185/43 в условиях воздействия внешней среды, способствующей образованию гололеда. Кроме того, в номере обсуждается интеллектуальная система охраны периметра Triboniq™, а также новые возможности поставок качественного взрывозащищенного оборудования от ведущего китайского производителя WAROM через эксклюзивного дистрибьютора в России и Беларуси — компанию «Сигмиан». Полный выпуск доступен по ссылке.