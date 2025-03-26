Отозваны сертификаты на кабельную продукцию ТМ ДЭЛФИ-К

Одним из приоритетных направлений работы EL-Комитета НОПСМ помимо судебно-претензионной работы с недобросовестными производителями и продавцами некачественного кабеля является обеспечение отзыва сертификатов соответствия на такую продукцию.

В марте 2025 г. было обеспечено прекращение сертификатов на кабельную продукцию ТМ ДЭЛФИ-К (ЕАЭС RU С-RU.НЕ42.В.00646/24 и ЕАЭС RU С-RU.НЕ06.В.02531/24), которая стояла в одном ряду с известными торговыми марками кабельного фальсификата.

По имеющейся информации, производитель изъял остатки кабеля ТМ ДЭЛФИ-К из обращения. Вместе с тем обращаем особое внимание дистрибьюторов кабельной продукции на то, что дальнейшая возможная реализация кабеля данной торговой марки без сертификатов соответствия является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 14.45 КоАП России и предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо до 300 тысяч рублей.