Сергей Собянин утвердил проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе

Проект предусматривает строительство и реконструкцию примерно четырех километров дорог.

Утвержден проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Реализация этого проекта позволит адаптировать транспортный узел к растущей интенсивности движения из-за активного развития прилегающих районов ТиНАО Москвы», — отметил Мэр Москвы.

Речь идет об участке МКАД от 44 до 47-го километра. Проект предусматривает строительство и реконструкцию примерно четырех километров дорог. В частности, в составе развязки Московской кольцевой автомобильной дороги с Киевским шоссе реконструируют правоповоротный съезд с МКАД на Киевское шоссе (ориентировочная протяженность участка составит 580 метров, две-три полосы движения в одном направлении). Кроме того, там построят новый правоповоротный съезд с Киевского шоссе на МКАД (ориентировочная протяженность — 450 метров, одна полоса движения в одном направлении).

Помимо этого, предусмотрена реконструкция боковых проездов вдоль МКАД и Киевского шоссе. Обустроят также проезды внутреннего пользования и наземные пешеходные переходы.

По сути, реализация данного проекта станет вторым этапом реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе (первый был выполнен в 2014–2015 годах).