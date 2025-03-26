Системный оператор и ПАО «Т Плюс» намерены изучить перспективные потребности в развитии генерации

Руководители Системного оператора и ПАО «Т Плюс» провели рабочую встречу, на которой обсудили текущее взаимодействие и перспективные планы по развитию генерации в точках роста электропотребления и применению новых технологических решений.

Председатель Правления Федор Опадчий и генеральный директор компании ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс обсудили устойчивую тенденцию роста электропотребления в энергосистеме России, в том числе в зонах присутствия генерирующих активов «Т Плюс».

В частности, по данным Системного оператора, в 2024 году в ОЭС Средней Волги, на территории которой расположено 7 из 14 филиалов «Т Плюс», потребление выросло на 3,5% относительно 2023 года,

Компании намерены объединить усилия в рамках изучения вопросов перспективной потребности в развитии генерации на оптовом рынке электроэнергии и мощности и организовать совместную работу по глубокому анализу и мониторингу изменения структуры электропотребления. Глава Системного оператора отметил, что консолидация усилий Системного оператора и компании «Т Плюс», включающей в себя энергосбытовую сеть, позволит увидеть картину изменения электропотребления как в масштабах энергосистемы в целом, так и на уровне структуры розничных потребителей.

«Все больше регионов нуждаются в новых мощностях для удовлетворения растущего спроса. Однако развитие генерации подразумевает принятие «дорогостоящих решений», а значит цена ошибки очень велика. Поэтому необходимо еще глубже и детальнее подходить к пониманию того, что происходит со спросом на электроэнергию и мощность по разным категориям потребителей и видам экономической деятельности. Чем лучше мы понимаем процессы в структуре электропотребления, тем более эффективные решения по развитию генерации мы можем предложить», – подчеркнул Федор Опадчий.

Отдельное внимание было уделено планам ПАО «Т Плюс» по обновлению парка генерирующего оборудования и проведению мероприятий по поддержанию его надежности, включая работу с российскими энергосервисными компаниями.

«Генерирующие объекты «Т Плюс» являются неотъемлемой частью энергетической системы страны. Поэтому в своей работе мы должны учитывать потребности этой самой системы, общие запросы рынка и оценку ситуации Системным оператором. И это, безусловно, должен быть двусторонний диалог, и я рад, что он состоялся», – сказал генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс.

Глава Системного оператора отметил, что на фоне системного роста потребления электроэнергии и мощности увеличивается загрузка электростанций и все чаще требуется дополнительная загрузка объектов генерации в том числе в низкоэффективных режимах. При этом сохраняются требования к поддержанию готовности генерирующего оборудования к работе, что приводит к необходимости принятия дополнительных мер энергокомпаниями по поддержанию технического состояния и росту объемов ремонта. По мнению Федора Опадчего, все это должно найти соответствующее отражение в условиях работы энергорынка и механизмах инвестирования.

«Мы провели конструктивную беседу по практическим вопросам работы одной из крупнейших генерирующих компаний страны, в том числе рассмотрели перспективы развития парка оборудования, подходы к обеспечению его надежной работы, планированию ремонтов и определению приоритетов при модернизации. Все эти вопросы крайне важны, поскольку с ростом электропотребления мы все больше зависим от надежной работы генерирующего оборудования в составе энергосистемы», – подвел итоги рабочей встречи Федор Опадчий.

Также участники встречи посетили Центр подготовки персонала Системного оператора, где гостям были продемонстрированы современные цифровые тренажеры для отработки действий диспетчеров по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы.