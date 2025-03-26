Стартовали наземные работы в рамках проекта модернизации трансграничного HVDC-соединения между Сардинией, Корсикой и Тосканой

Системный оператор Италии Terna в рамках реализации проекта Sa.Co.I.3. приступил к наземным строительным работам на площадках станций выхода на берег подводных КЛ между Сардинией и Корсикой в Санта-Тереза-Галлура (провинция Сассари, Сардиния). На очереди аналогичные работы в Саливоли (регион Тоскана). Строительные работы в двух прибрежных муниципалитетах будут приостановлены в конце мая на время летних каникул и возобновятся в октябре, чтобы минимизировать негативное воздействие на местные сообщества.

Sa.Co.I.3 предусматривает модернизацию эксплуатируемого с 1990-х гг. HVDC соединения Sa.Co.I.2*, которое связывает энергосистемы Сардинии, Корсики и Тосканы. В рамках Sa.Co.I.3 будет заменено 120 км подводных КЛ между Тосканой, Корсикой и Сардинией, построены две новые ПС – одна рядом с действующей ПС в Кодронгианосе, другая – в Суверето, на площадке действующей ПС в Терне. В муниципалитете Санта-Тереза-Галлура (Сардиния) будет проложена подземная КЛ длиной 6 км, которая заменит 5 км ВЛ, а в муниципалитете Пьомбино (Тоскана) будет проложена подземная КЛ длиной 1,2 км. Каждый аспект Sa.Co.I.3 разработан таким образом, чтобы интегрироваться в окружающую среду, минимизируя воздействие на нее на всех этапах – от строительства до эксплуатации. Для прокладки подземных КЛ будут использованы экологичные технические решения, например, такие как направленное бурение, что позволит значительно снизить воздействие на морскую экосистему и береговую линию во время прокладки КЛ.

Sa.Co.I.3 одобрен Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии в 2023 г. Проект также получил одобрение Европейского совета на финансирование в размере € 200 млн в рамках программы ЕС «REPowerEU». Всего в реализацию проекта планируется инвестировать около € 1,35 млрд, при этом Италия и Франция разделят расходы на реализацию проекта в соответствии с согласованным решением соответствующих национальных регулирующих органов.

Завершить проект планируется в 2029 г. Sa.Co.I.3 будет способствовать укреплению связей между корсиканской и итальянской энергосистемами и интеграции генерации на базе ВИЭ.

* Первое электрическое соединение между Сардинией и Тосканой – первое в мире соединение постоянного тока напряжением 200 кВ, введено в эксплуатацию в 1967 г.

Официальный сайт Terna https://www.terna.it