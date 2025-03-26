В Новгородской области построят завод по производству стройматериалов для ВСМ

Завод по производству материалов для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) разместят в Новгородской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Дронов по итогам рабочей встречи с генеральным директором ООО "ВСМ две столицы" Олегом Тони.

"Проект стартовал в 2024 году и получил импульс к развитию после решения нашего президента. Рассмотрели вопрос размещения завода по производству необходимых строительных материалов для ВСМ в Новгородской области. А также о транспортной доступности станций высокоскоростной магистрали Великий Новгород и Валдай. Все решения принимаются в интересах жителей региона, чтобы обеспечить максимальное удобство и доступность", - отметил Дронов.

По его словам, реализация проекта - стратегически важный момент для региона. Открываются новые возможности для развития экономики, повышения туристической привлекательности и улучшения транспортной доступности новгородцев.

Ранее правительство региона сообщало, что инвестиции в Новгородскую область с началом строительства высокоскоростной магистрали составят около 10 млрд рублей. Регион получит более 1 тыс. рабочих мест. Кроме того, транспортному блоку совместно с РЖД было поручено организовать работу общественных приемных по вопросам выкупа земельных участков.

О высокоскоростной магистрали

Высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Магистраль предназначена для пассажирского движения. Она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут. Согласно расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 млн человек в год.