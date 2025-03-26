Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провёл рабочую встречу с Министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, условия расширения российско-венгерского сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах. На встрече также были затронуты условия поставок российских нефти и газа в Венгрию, сотрудничество в атомной сфере.

«Мы высоко ценим взвешенную и объективную внешнеполитическую линию венгерского руководства. Благодаря вашей неизменно конструктивной позиции нам удаётся эффективно сотрудничать и решать все возникающие вопросы, несмотря на непростую международную обстановку. В имеющихся условиях целесообразно продолжить реализацию ранее достигнутых договорённостей в стратегических областях, сохранять и приумножать весь багаж полезных двусторонних наработок по всем направлениям российско-венгерской кооперации. Россия твёрдо настроена на дальнейшее развитие прагматичных и взаимовыгодных отношений с Венгрией», – сказал Александр Новак, открывая встречу.

Венгрия остаётся важным партнёром России в области поставок нефти и газа. По южной ветке нефтепровода «Дружба» в 2024 году было поставлено 4,78 млн т нефти, в январе – феврале 2025 года – 956 тыс т. Вице-премьер подчеркнул приверженность надёжности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки в адрес партнёров оставались бесперебойными и предсказуемыми.

«Венгрия рассчитывает на продолжение энергетического сотрудничества с Россией и ценит его результаты – стабильные поставки нефти и газа, которые обеспечивают энергетическую безопасность нашей страны. Мы приветствуем продолжающуюся реализацию проекта по строительству АЭС “Пакш-2„ и нацелены на диалог по решению вопросов, связанных с финансированием проекта в условиях внешних ограничений», – отметил Петер Сийярто.

В 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 млрд куб. м, а на 1 марта 2025 года составили 1,18 млрд куб. м. «Такой результат – это не только показатель высокой степени координации, но и демонстрация общей приверженности делу энергетической безопасности», – подчеркнул Александр Новак.