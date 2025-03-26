Алексей Кулапин: ТЭБ должны стать действенным инструментом государственного управления

Вопросы формирования и актуализации фактических и прогнозных топливно-энергетических балансов (ТЭБ) российских регионов, а также пути их решения стали темой очередного заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика». Позицию Российского энергетического агентства Минэнерго России на мероприятии представил генеральный директор Алексей Кулапин.

В своем докладе он подчеркнул, что ТЭБ должны стать действенным инструментом государственного управления для выявления возникающих дисбалансов в энергетических системах субъектов Российской Федерации и оперативного реагирования на них. Для достижения указанного результата необходима слаженная поэтапная работа органов власти по четырем ключевым направлениям: обновление нормативно-правовой базы, обеспечение единства методологии формирования ТЭБ на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном), разработка унифицированных инструментов формирования ТЭБ и подготовка квалифицированного персонала.

Одними из ключевых мер, по словам главы Агентства, должны стать законодательное закрепление топливно-энергетических балансов как элементов стратегического планирования, а также разработка и повсеместное введение единых регламентов с точными сроками и этапами разработки ТЭБ.

«Формирование ТЭБ должно быть увязано с системой схем энергоснабжения субъектов Российской Федерации, а положения прогнозного регионального баланса должны учитываться при разработке соответствующих региональных программ и программ развития регулируемых компаний в сфере энергетики. Представляется целесообразным устанавливать единый для всех регионов срок разработки прогнозного ТЭБ, определив ближайший прогнозный горизонт – до 2035 года», – отметил Алексей Кулапин.

В основе комплексной трансформации системы – разработка платформенного решения, позволяющего регионам использовать сквозной сервис формирования ТЭБ на различных уровнях управления и обеспечивающего подготовку качественной аналитики. РЭА Минэнерго России уже ведет работу в этом направлении.

Озвученные инициативы Агентства направлены в комиссию Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» для учета при подготовке итогового документа по результатам проведения заседания.

Со стороны Минэнерго России было выдвинуто предложение организовать на площадке Агентства рабочую группу, которая обеспечит координацию работы между органами власти с целью гармонизации методологии формирования ТЭБ, разработки и апробации прикладных инструментов, нормативно-правового регулирования. Также в ее ведении будут находиться вопросы поиска решений по получению необходимых статистических данных, консолидации комплекса имеющихся математических моделей и разработки новых, цифровизации процесса формирования ТЭБ в целом.