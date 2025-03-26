Филиал ПАО «Россети» отремонтирует коммутационное оборудование на 20 магистральных подстанциях Свердловской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала в 2025 году отремонтируют 65 выключателей на 20 магистральных подстанциях в Свердловской области. Проведение плановых ремонтов выключателей позволит обеспечить высокую надежность электроснабжения Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Качканара и других крупных городов.

Наибольший объем работ запланирован на подстанциях 220 кВ «Первоуральская», «Качканар» и «Краснотурьинск», которые участвует в обеспечении электроэнергией промышленных и коммунально-бытовых потребителей близлежащих населённых пунктов.

В первом квартале текущего года уже выполнен ремонт трёх выключателей, один из которых работает на подстанции 500 кВ «Южная». Энергообъект задействован в электроснабжении Екатеринбурга, административного центра Свердловской области.

В ходе ремонта энергетики полностью разбирают оборудование, проводят дефектацию и замену изношенных и повреждённых узлов – контактов, элементов системы управления контактами, уплотнений и другие деталей.

Выключатели относятся к наиболее важному коммутационному оборудованию подстанций. Они предназначены для отключения и включения токовой нагрузки в нормальных режимах и нештатных ситуациях. В процессе эксплуатации их элементы изнашиваются. Своевременный ремонт позволяет поддерживать устройства в рабочем состоянии и предотвратить возникновение технологических нарушений.