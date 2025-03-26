«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения населенного пункта Дмитровского м.о.

Энергетики филиала «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 100 кВА в деревне Шелепино Дмитровского муниципального округа. Новое оборудование обеспечит надежное электроснабжение более 300 жителей этого населенного пункта.

Работы выполнялись специалистами Дмитровского района электрических сетей в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского муниципального округа.

В этом году компания «Россети Московский регион» в рамках ремонтной программы в населенных пунктах Дмитровского муниципального округа отремонтирует 67 трансформаторных подстанций, а также 25 выключателей 6-220 кВ,16 км воздушных линий 0,4-10 кВ и более 30 км воздушных линий 35-220 кВ. Будет осуществлена расчистка более 300 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода.

Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет приоритетное значение для энергетиков. Основная часть работ будет выполнена в период после окончания осенне-зимнего периода и перед началом следующего. Ключевая цель реализации программы – подготовка к ОЗП 2025/2026 г. и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.