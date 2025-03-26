Сахалинэнерго завершает реконструкцию ЛЭП-35 кВ в Холмском районе

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершает работы по реконструкции линии электропередачи напряжением 35 кВ в Холмском районе. Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона.

Линия электропередачи Т-206, соединяющая подстанции «Яблочная» и «Костромская», обеспечивает подачу электроэнергии селам Яблочное и Костромское Холмского района, а также имеет важное значение для резервирования электроснабжения населенных пунктов северной части Холмского городского округа.

Данная ЛЭП была построена около 40 назад. Несмотря на проводимые ремонтные работы линия не обеспечивают достаточный уровень надежности из-за повышенных нагрузок.

В рамках реконструкции ЛЭП энергетики установили 144 опоры ЛЭП, на завершающем этапе замена 19 км провода на облегченный компактированный провод c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении.

Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило четыре года назад. Всего будут реконструированы или построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.