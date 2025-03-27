БМК приобрел новую линию обточки и шлифовки поверхности проволоки
27 мар. 2025, 13:45
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Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») приобрел новое оборудование линии обточки и шлифовки поверхности катанки и проволоки.
Новое оборудование позволит улучшить качество поверхности как катанки (заготовки для проволоки), так и проволоки из стали различных марок. Оно уже поступило в распоряжение комбината и будет смонтировано в цехе легированной проволоки №11. Пуск линии запланирован на второй квартал текущего года. Оборудование позволит обрабатывать до 3600 тонн проволоки в год.
«Запуск линии позволит увеличить объем выпуска востребованных метизов, а также улучшить качество поверхности готовой продукции, от чего потребитель, безусловно, выиграет», – отметил генеральный директор АО «БМК» Сергей Федоров.