Для капремонта моста через Кубань на улице Тургенева в Краснодаре выбрали подрядчика

Выбран подрядчик для проведения работ по капитальному ремонту моста через реку Кубань на улице Тургенева в Краснодаре. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Согласно материалам закупки, на участие в открытом конкурсе поступила только одна заявка, которую признали соответствующей требованиям. С компанией, название которой пока не сообщается, планируют заключить контракт на сумму, равную максимальной цене, - более 1,253 млрд рублей. Срок исполнения контракта – с даты заключения до 21 сентября 2026 года.

Напомним, летом 2024 года проект капремонта Тургеневского моста в Краснодаре был одобрен экспертизой. Весной того же года документация проходила корректировку в связи с выявлением дефектов, связанных с эксплуатацией моста. Проект предусматривает полную замену асфальтобетонного покрытия проезжей части, частичную замену балок пролетного строения, локальный ремонт пролета и опор, нанесение антикоррозийного покрытия, а также ремонт тротуаров и лестничных сходов. Протяженность переправы составляет 555 метров, а ширина четырехполосной проезжей части – 24,3 метра.

Добавим, в конце 2024 года в ходе «Прямой линии» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что капремонт переправы начнется в 2025 году, в бюджете региона на эти цели заложено порядка 1,2 млрд рублей.