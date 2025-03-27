Энергетики повысили надежность электроснабжения 300 частных домовладений в деревнях Дементьево и Игумново

В середине марта специалисты «Мособлэнерго» провели установку электрооборудования для распределения нагрузок в сетях и повышения надежности электроснабжения около 300 частных домовладений в деревнях Дементьево и Игумново в Раменском муниципальном округе.

В рамках технической эксплуатации энергетики выполнили монтаж линейного разъединителя наружной установки двухколонкового типа на опоре воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ в д. Дементьево. Высоковольтные разъединители РЛНД используются в электрических сетях с напряжением от 6 до 10 кВ для подключения и отключения участков электрической цепи, которые находятся не под напряжением, и создания видимого разрыва электрической цепи для обеспечения безопасности во время проведения ремонтных или сервисных работ.

Линия ВЛ-10 кВ, проложенная от распределительного пункта РП-29 до трансформаторной подстанции ТП-624, обеспечивает электроснабжение ещё нескольких деревень в Раменском м. о. Установка РЛНД дает возможность разделить сеть на несколько электрически изолированных участков и позволяет избежать полного отключения сети в случае технологических нарушений. Это существенно влияет на эксплуатационные режимы, устойчивость и надежность работы энергосистемы, снижает потерю мощности и энергии в сетях.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.