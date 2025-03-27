Энергетики повысили надежность работы двух ключевых ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтных линий электропередачи «Сотник – Шаим» и «Сотник – Евра» в Ханты-Мансийском автономном округе. ЛЭП участвуют в транзите мощности между энергосистемами Югры и Урала, а также обеспечивают электроэнергией более 40 тысяч жителей города Урая. Стоимость работ составила порядка 8 млн рублей.

На воздушных линиях специалисты «Россети Тюмень» выполнили монтаж 134 гасителей вибрации, заменили изоляторы и выполнили усиление провода спиральной арматурой. Минимизировать риски технологических нарушений в результате жизнедеятельности пернатых позволят установленные на ЛЭП птицезащитные устройства. К проведению работ привлекались 9 человек производственного персонала и 4 единицы спецтехники, в том числе два вездехода ТРЭКОЛ и «Витязь». Для комфорта потребителей во время плановых мероприятий непрерывное электроснабжение осуществлялось по временной схеме.

Линии электропередачи 110 кВ «Сотник – Шаим» и «Сотник – Евра» являются важными элементами Единой энергетической системы России. ЛЭП задействованы в транзите электроэнергии из Югры в Тюменскую и Свердловскую области. Плановый ремонт энергообъектов повысил надежность электроснабжения промышленных и бытовых потребителей, а также социально значимых объектов, в числе которых 19 образовательных и 5 медицинских учреждений.