Гостиница, СПА и безопасная инфраструктура: продолжается обустройство современного горнолыжного курорта «Губаха»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап строительства инфраструктуры курорта. Инвестиционный проект по развитию спортивно-туристического комплекса «Губаха» в Пермском крае реализуется при поддержке Корпорации Туризм.РФ в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Общая площадь территории, на которой будут вестись работы по благоустройству в рамках второго этапа строительства, составит больше 23 тысяч кв. м.

«Это основной этап строительства, в рамках которого будут возведены объекты для размещения и обслуживания отдыхающих. Так, будет создана гостиница на 104 номера, в том числе три номера для людей с ограниченными возможностями передвижения. Также в ней предусмотрен ресторан на 137 посадочных мест и многофункциональный конференц-зал, рассчитанный на 200 человек. По проекту это будет современное здание разной этажности, с количеством этажей от трех до четырех», – сообщила эксперт Главгосэкспертизы России Елена Остапенко.

Также на территории второго этапа строительства запланировано здание СПА, что позволит обеспечить комфортный отдых гостям курорта. При проектировании здания учтены потребности маломобильных групп. Помимо этого, там разместят и все необходимые системы жизнеобеспечения, включая котельную и контрольно-пропускной пункт.

Новые туристические объекты и всесезонный формат курорта позволят увеличить количество его посетителей до 450 тысяч человек в год.

Первый и третий этапы строительства объекта получили положительное заключение Главгосэкспертизы в конце 2024 года.

Застройщик – ООО «Новая Губаха»

Генеральный проектировщик – ООО «ПрофПроект»