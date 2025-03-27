Как РУСЭЛ будет развивать завод в Сахалинской области

Новость о том, что входящее в холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) предприятие «ЧЭАЗ Дальний Восток» намерено строить завод в Сахалинской области, вызвало немалый ажиотаж в отраслевых СМИ. Удивляло довольно необычное для промышленной локации место. Все-таки ЧЭАЗ – Чебоксарский электроаппаратный завод – расположен в Чувашии, в городе на Волге, относительно недалеко от Москвы. А филиал собрались открывать почти на другом конце страны.

Генеральный директор «ЧЭАЗ Дальний Восток» Александр Изыков объяснил выбор Сахалина несколькими факторами. Это близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, что упрощает экспорт продукции. Далее. В последние годы на острове наблюдается значительный рост спроса на электротехническое оборудование, связанный с развитием инфраструктуры, энергетики и промышленности.

«В условиях глобальных изменений в логистике и производственных цепочках, локализация производства становится критически важной для обеспечения стабильности поставок и снижения издержек», – поясняет Александр Изыков.

Стоит отметить, что нацеленность на Азию вполне логично в контексте международной деятельности ГК РУСЭЛ. Например, с рядом китайских компаний холдинг уже установил тесное партнерство, а по странам Юго-Западной Азии ведется активная работа.

Наконец, еще один аспект, почему электротехническое производство решили организовать в регионе, промышленно ассоциирующемся с нефтью и морепродуктами – экономическая гостеприимность. Область усиленно развивается благодаря государственным программам, направленным на привлечение инвестиций и развитие промышленности.

«Правительство Сахалинской области активно поддерживает наш проект, – продолжает генеральный директор «ЧЭАЗ Дальний Восток». – Регион предоставляет льготные условия для размещения производства, включая налоговые послабления и субсидии, инфраструктурную поддержку – подведение коммуникаций и транспортную доступность, содействует в получении необходимых разрешений и согласований».

Основными продуктами нового завода станут: низковольтные комплектные устройства; распределительные устройства серии КРУ, КСО, КМВ; устройства плавного пуска электродвигателей; шкафы релейной защиты и автоматики; комплектные трансформаторные подстанции; системы управления и мониторинга энергооборудования; оборудование для возобновляемой энергетики (солнечные и ветровые электростанции); автоматика ДГР и дугогасящие реакторы; преобразователи частоты.

Александр Изыков подчеркивает – запуск указанной номенклатуры только начало. Постепенно планируется создавать вокруг завода целый промышленный кластер: инфраструктуру для логистики, вторичное производство и смежные предприятия, которые будут использовать продукцию ЧЭАЗ для создания более сложных технических решений.

Но для воплощения в жизнь амбициозных задач требуется соответствующая кадровая политика, акцентирует генеральный директор «ЧЭАЗ Дальний Восток». Он перечисляет пункты программы по обеспечению завода квалифицированными специалистами: сотрудничество с местными учебными заведениями, привлечение опытных кадров из других регионов России, организация программ переподготовки и повышения квалификации, создание комфортных условий для работников.

«Совместно с Сахалинским государственным университетом планируется создать Центр исследований и разработок (R&D), – рассказывает Александр Изыков. – Этот центр будет ориентирован на разработку решений, адаптированных к уникальным условиям Дальнего Востока, включая суровый климат, сейсмическую активность и специфику местной энергетики. Основной задачей станет разработка новых технологий, энергоэффективных решений, оборудования для возобновляемой энергетики и цифровых систем управления. Центр станет площадкой для подготовки высококвалифицированных кадров, что позволит привлекать молодых специалистов и внедрять передовые научные разработки в производство».

Сахалинская область заинтересована в развитии высокотехнологичного производства, а холдинг РУСЭЛ заинтересован в укреплении своих позиций на отечественном и мировом рынках электротехнической продукции. Этот симбиоз открывает двери к весьма выгодным и долгоиграющим перспективам для обеих сторон.