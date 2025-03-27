Новое производство трансформаторных подстанций появится в подмосковном Щелково

Компания «Фряновский завод электрических аппаратов» («ФЗЭА») планирует создать производство блочных комплектных трансформаторных подстанций в Щелково. Работа предприятия будет направлена на замещение импортных аналогов. Для реализации инвестиционного проекта компания получила земельный участок в аренду на льготных условиях.

«Компания инвестирует 190 млн рублей в строительство предприятия, запуск которого запланирован на 2028 год. Будет создано более 40 рабочих мест. Ожидается, что после достижения полной мощности предприятие сможет производить более 160 единиц продукции ежегодно», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие будет изготавливать блочные комплектные трансформаторные подстанции, блочные комплектные распределительные пункты и блочные распределительные пункты, служащие для приёма, преобразования и распределения электрической энергии. Все производимое оборудование будет укомплектовано электротехническими компонентами.

«На предоставленном в аренду земельном участке площадью 0,85 га компания планирует построить одноэтажное производственное здание общей площадью 1260 кв.м, оборудованное мостовым краном грузоподъемностью 16 тонн», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

ООО «ФЗЭА» специализируется на производстве оборудования для электроснабжения и электрораспределения. Предприятие было основано в 2007 году. Компания занимает лидирующие позиции в производстве комплектных распределительных устройств в элегазовой изоляции типа RME и является одним из ведущих предприятий на российском рынке. За время работы предприятия было реализовано более 25 000 комплектных распределительных устройств.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.