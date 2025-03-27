Программа «Гектар» в Карелии будет расширена: в 2025 году здесь откроют дополнительно 660 га земли для строительства собственного жилья

В ходе деловой программы Международного арктического форума в Мурманске прошла рабочая встреча, в которой приняли участие заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и министр природных ресурсов и экологии региона Янина Свидская. Участники обсудили развитие программы «Гектар» в Карелии, в том числе планы по расширению доступных земель и внедрение новых мер государственной поддержки. В 2025 году по программе «Гектар» в республике станет доступно дополнительно 660 гектаров земли, преимущественно за счёт вовлечения земель запаса. Соответствующий законопроект подготовлен и проходит согласование с муниципальными органами.

В 2024 году между Минвостокразвития России и Правительством Карелии было подписано соглашение о вовлечении в оборот новых земельных участков для индивидуального жилищного строительства и развития туристических проектов. На сегодняшний день в республике создано 7 агломераций из 182 участков общей площадью 226 га; для создания новых агломераций на лесном фонде определено 6 территорий, прилегающих к населенным пунктам. Их общая площадь составляет 180 га.

Карелия демонстрирует высокие результаты в реализации программы «Гектар». С августа 2021 года, когда программа начала работать в Арктике, в регионе выдано более 8 тыс. участков. В 2024 году республика вышла на первое место в Арктике по количеству предоставленных участков: более 1 тыс. граждан получили землю, что в два раза превышает показатели предыдущих лет.

Важным инструментом поддержки участников программы «Гектар» является «арктическая ипотека» под 2%, которой в регионе воспользовались 12 тыс. человек, в том числе для строительства жилья на полученных гектарах. В 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме Минвостокразвития и Республика Карелия заключили соглашение о создании условий для вовлечения в оборот новых земельных участков и содействии жителям региона в реализации их проектов в сфере индивидуального жилищного строительства и комплексного развития территорий.

На встрече было отмечено, что принятые решения укрепят лидирующие позиции Карелии в реализации программы «Гектар». Открытие дополнительных земель и внедрение новых мер поддержки помогут ускорить освоение территорий, содействовать развитию деловой активности в Арктике, сделать регион ближе, теплее, доступней для жителей России.