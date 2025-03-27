Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым

Сергей Цивилев и Вячеслав Гладков обсудили развитие энергетического комплекса региона, прохождение осенне-зимнего периода и функционирование Белгородского энергоузла в текущих условиях.



В частности, были рассмотрены вопросы сохранения и наращивания аварийного резерва генерирующего оборудования. Также речь шла о защите объектов топливно-энергетического комплекса от внешнего воздействия и проверке готовности сил и средств к реагированию на актуальные угрозы.



Сергей Цивилев подчеркнул, что обеспечение бесперебойного энергоснабжения новых и приграничных регионов является безусловным приоритетом работы Министерства.



Кроме того, участники встречи обсудили обеспечение электроэнергией новых промышленных и социальных объектов в Белгородской области.