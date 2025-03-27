Столичные компании создают инновационные датчики и наращивают объемы производства

Порядка 760 столичных предприятий задействованы в отрасли приборостроения.

За первые два месяца 2025 года столичные промышленники на 54,2 процента нарастили производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Порядка 760 столичных предприятий задействованы в отрасли приборостроения. При поддержке города они регулярно наращивают производство и осваивают новые технологичные решения. Например, за первые два месяца 2025 года столичные промышленники выпустили в 1,5 раза больше электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры, чем за аналогичный период 2024 года», — отметил Анатолий Гарбузов.

Так, «АТБ Электроника» представила новый контроллер для автоматизированных систем управления, который существенно упрощает процесс эксплуатации оборудования. Инновационное устройство предназначено для управления технологическими процессами, инженерными системами зданий, промышленным климатическим оборудованием, вентиляционными установками и центральными кондиционерами. Уникальный функционал контроллера реализован за счёт встроенного программного обеспечения.

«Для надёжного соединения устройств разработаны специальные модули. Они не требуют наружных шлейфов, облегчают процесс монтажа, исключают риск обрыва связи. На данную технологию компания получила два патента. Продукт востребован на российском рынке. Компания производитель готовит расширение возможностей линейки. Надёжность, жёсткое соединение, безопасность, снижение вероятности выхода из строя систем управления и сокращение затрат на техническое обслуживание оборудования — наш приоритет», – подчеркнул главный конструктор Дмитрий Смелов.

Компания «РадиоТех» занимается разработкой и производством беспроводных автономных датчиков, которые работают от батареи до 10 лет и практически не требуют обслуживания. За первые 2 месяца 2025 года компания показала рост производства на 15 процентов. В связи с увеличением объемов выпуска продукции в 2025 году компания вводит в строй новые производственные мощности. На сегодняшний день завод серийно выпускает 45 различных устройств, из которых 10 – добавилось в прошлом году. У компании 11 патентов в области связи.

Продукция предприятия используются в самых разных отраслях народного хозяйства. Например, датчики температуры и влажности воздуха востребованы у производителей в сельскохозяйственном секторе, а также в аэропортах. Датчики уровня воды применяются в ливневой канализации города, а также на водопропускных сооружениях железных дорог. Метки контроля персонала нашли свое применение в строительной отрасли и нефтегазовом секторе.

Компания также выпускает приемники сигналов. Их устанавливают на высотных зданиях, башнях, телевышках. За счет огромного радиуса действия – приемников требуется немного. Например, такой город, как Москва – накрыт телекоммуникационной сетью всего из 50 приемников. Это обеспечивает покрытие даже на подземных парковках.