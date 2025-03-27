В Мурманской области разместят производство катодных материалов для батарей

Производство катодных материалов для литий-ионных батарей будет размещено в Мурманской области на Кольском полуострове. Об этом сообщил глава Роснедр Олег Казанов в ходе Международного Арктического форума.

"Колмозер (Колмозерское месторождение лития - прим. ТАСС) - это не просто 848 тыс. тонн лития, это не склад, откуда вы берете и вывозите. На месте вы производите минеральный литиевый концентрат, его надо перерабатывать, для переработки концентрата нужно много электроэнергии, на Кольском полуострове она в избытке. Поэтому глубокая переработка концентрата будет размещена в Мурманской области", - сказал он.

По словам Казанова, для переработки концентрата нужно много серной кислоты, она в избытке имеется на производственной площадке в Мончегорске, поэтому так определяется место переработки концентрата.

Кроме того, на Мончегорской площадке помимо будущего производства лития есть текущее производство никеля и кобальта, а все три элемента - литий, никель и кобальт - это компоненты для производства батарейных систем.

"Поэтому производство катодных материалов как основы этих батарейных систем также будет размещено на Кольском полуострове" , - отметил глава Роснедр.

Ранее "Норникель" сообщил, что реализует в Батарейном технологическом центре в формате лаборатории проект по синтезу катодных активных материалов, которые используются при производстве литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, вице-президент "Норникеля" по инновациям Виталий Бусько сообщал, что Мончегорск рассматривается как одна из площадок, на которой потенциально может быть расположено предприятие по выпуску катодных материалов для производства аккумуляторов, но окончательное решение о строительстве еще не принято.

В августе 2024 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал президенту РФ Владимиру Путину на встрече, посвященной обсуждению мастер-планов опорных городов области, что власти региона намерены на территории Мончегорска запустить производство по переработке литиевого сырья, необходимого для создания литий-ионных батарей.