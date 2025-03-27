В честь 10-летия Алюминиевой Ассоциации Минпромторг вручил почетные грамоты

В рамках годового Общего собрания членов Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевой Ассоциации), приуроченного к 10-летию Ассоциации, состоялось торжественное награждение представителей отрасли.

Открывая собрание, участников мероприятия поприветствовал Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров, поздравив с 10-летним юбилеем Алюминиевой Ассоциации. Также приветственные слова были направлены Министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным, руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым.

Почетные грамоты Минпромторга Российской Федерации за большой вклад, отдельные выдающиеся достижения в области развития промышленности и многолетний добросовестный труд вручил директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Иван Марков.

Грамотами были отмечены сотрудники Алюминиевой Ассоциации – председатель Ирина Казовская, руководитель направления транспортной инфраструктуры Олег Маслов, менеджер по связям с общественностью Вячеслав Романов; сотрудники компании РУСАЛ – директор департамента сбыта в России и странах СНГ Ирина Гаврилова, руководитель группы проектов Сергей Горских, руководитель группы проектов Ольга Огородникова, начальник отдела анализа рынков и поддержки проектной деятельности Снежана Равлюк, генеральный директор ООО «Компания «Гравис» Алексей Черцов, директор по планированию производства АО «Самарский Металлургический Завод» Дмитрий Куренков, генеральный директор АО «Москабельмет» Павел Моряков, генеральный директор ООО «Группа НМП» Александр Шереметьев и другие.

Алюминиевая Ассоциация, созданная в 2015 году, объединяет более 150 компаний, производителей и потребителей алюминия и продукции на его основе, занимающих 80% внутреннего рынка алюминия. В отечественной алюминиевой отрасли занято более 600 тысяч сотрудников, а её география охватывает всю Россию. Деятельность Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей. При содействии Ассоциации реализуется ряд инновационных проектов в различных отраслях. Более 100 тысяч тонн в год новой алюминиевой продукции появляется на рынке, благодаря проектам развития спроса.