Для строительства участка набережной Макарова с мостом через Смоленку выбрали подрядчика

Выбрали подрядчика для строительства участка набережной Макарова с мостом через реку Смоленка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

На участие в торгах поступила только одна заявка, которую признали соответствующей требованиям. С единственным участником закупки (название компании пока не сообщается) планируют заключить контракт на сумму 9,795 млрд рублей – это на 200 млн рублей меньше максимальной цены.

Напомним, подрядчику предстоит построить участок набережной Макарова от 2-й линии В.О. до транспортной связи через о. Серный с мостовой переправой через Смоленку. Протяженность нового участка автодороги составит 775 метров. По прогнозам специалистов, он кардинально улучшит сообщение сразу двух районов – Василеостровского и Петроградского с ЗСД. Кроме того, вдоль нового участка по берегу Малой Невы по просьбе жителей планируют создать зеленую зону с пешеходными и велосипедными дорожками, а также местами отдыха.

Также добавим, что в 2018 году в Петербурге открыли новый участок набережной Макарова и мост через остров Серный, который позже получил название мост Бетанкура. Объекты возвели перед ЧМ-2018.