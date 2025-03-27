Филиал ПАО «Россети» обновит изоляцию на 137 магистральных ЛЭП Поволжья

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги в 2025 году заменят более 18 тыс. изоляторов на линиях электропередачи 220-500 кВ в девяти регионах Поволжья. Результатом выполненных мероприятий станет повышение надежности транзитов, от которых зависит электроснабжение Саратова, Оренбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других крупных городов.

Наибольший объем работ будет проведен на ЛЭП, расположенных в Саратовской и Оренбургской областях, где заменят 11 тыс. единиц оборудования. Новые изоляторы уже смонтированы на ЛЭП 220 кВ «СарГЭС – Возрождение» и «Хопер – Ртищево», питающих Хвалынский, Ртищевский и Балашовский районы Саратовской области.

Используется оборудование российского производства, изготовленное из закаленного стекла. Оно характеризуется высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью.

Такие устройства предназначены для создания необходимых изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам. Их дефекты могут приводить к технологическим нарушениям, поэтому энергетики регулярно проводят обследования линий и своевременно заменяют поврежденные изделия.