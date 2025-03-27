Приглашаем авторов уникальных российских исследований и разработок направить доклады на 51-ю Сессию СИГРЭ 2026

Технический комитет РНК СИГРЭ начинает очередной цикл подготовки и отбора докладов от России на предстоящую 51-ю Сессию СИГРЭ 2026 года, которая пройдет в Париже с 23 по 28 августа 2026 года.

Приоритетные темы (Preferential Subjects) Сессии СИГРЭ на английском языке доступны в информационном сообщении по ссылке.

Перевод приоритетных тем на русский язык, а также ключевые темы Сессии будут размещены на официальном сайте РНК СИГРЭ позднее.

Приглашаем всех желающих подготовить и направить аннотации докладов на русском и английском языке, оформленные в соответствии с принятыми требованиями, в адрес Руководителя либо секретаря соответствующего Национального исследовательского комитета РНК СИГРЭ с копией в адрес Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru) в срок до 30 мая 2025 года. После этого Национальные исследовательские комитеты РНК СИГРЭ проведут заседания по рассмотрению и отбору аннотаций по своим направлениям и в срок до 7 июля 2025 года направят их в адрес Технического комитета РНК СИГРЭ.

Аннотация и доклад должны соответствовать одной из приоритетных тем Сессии СИГРЭ 2026 года.

Шаблоны оформления аннотаций и инструкции доступны по ссылке.

Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ:

Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций; Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ; Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие); Отсутствие информации рекламного характера; Актуальность и новизна исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах; Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность; Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах; Отсутствие повторения ранее представленных в Сессии СИГРЭ материалов.

В случае возникновения вопросов обращаться к: