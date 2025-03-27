«Россети» установят более 25 тыс. новых птицезащитных устройств на магистральных сетевых объектах Дальнего Востока

Работы проводятся на 30 линиях электропередачи 220-500 кВ в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. Эти регионы являются основными местами обитания дальневосточного аиста, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы. Общее число защитных устройств в зоне ответственности филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока превысит 200 тыс. единиц.

Чтобы определить оптимальные места для размещения оборудования, затрудняющего посадку и гнездование птиц возле опасных элементов ЛЭП, энергетики сотрудничают с орнитологами. Например, в Приморье в 2024 году аисты были замечены в Артемовском городском округе, где ранее не наблюдались. Поэтому в крае проводятся дополнительные мероприятия по защите энергообъектов.

В план работ включены системообразующие транзиты, включая ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Приморская ГРЭС – Чугуевка-2», «Владивосток – Лозовая», «Бурейская ГЭС – Амурская».

Кроме того, энергетики оснащают защитными устройствами линии электропередачи, трассы которых проложены на левобережье Амура в районе Сельгонских болот. Здесь обитают многие редкие виды, в том числе черный журавль, орлан-белохвост, скопа. Принятые меры сокращают риск поражения птиц током и повышают надежность электроснабжения потребителей.