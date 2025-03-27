Системы бесспутниковой навигации Ростеха помогут контролировать состояние нефтепроводов

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) впервые поставил заказчикам бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС) для использования в нефтепроводах. Такие устройства в составе специальных зондов помогут контролировать состояние инженерных сетей и предупреждать аварийные ситуации.

Над созданием БИНС в составе Ростеха работает предприятие дочернего концерна КРЭТ — «Инерциальные технологии «Технокомплекса». Изделия широко используются в бортовой электронике воздушных судов, они позволяют определять местоположение без использования спутников.

Интеграция таких устройств в состав специальных зондов поможет и нефтяной отрасли. Продвигаясь по трубопроводам, зонды позволят контролировать состояние инженерных коммуникаций. Данные БИНС в автоматическом режиме будут передаваться на пункт управления. Технические средства контроля на основе навигационных систем дадут понимание внутреннего состояния труб, минимизируют риски возникновения нештатных ситуаций при транспортировке нефти.

«КРЭТ является ведущим разработчиком и производителем систем навигации в составе Госкорпорации Ростех. Наши специалисты постоянно работают над созданием нового высокотехнологичного оборудования. Мы расширяем сферы применения наших изделий, ищем новые ниши на рынке. Наши компетенции в сфере навигации позволили в короткие сроки подготовить эффективное решение под технические требования партнеров нефтяной отрасли. Применение БИНС на нефтепроводах начнется в ближайшее время», — отметил генеральный директор КРЭТ Александр Пан.

В перспективе отечественные бесплатформенные инерциальные навигационные системы могут быть внедрены также в автомобильной отрасли. Они обеспечивают высокую точность позиционирования даже в условиях слабого спутникового сигнала (например, в туннелях или в районах с высотной застройкой). Также изделия могут использоваться в адаптивных круиз-контролях, системах предотвращения столкновений и «умных» системах сигнализации.

Кроме того, БИНС помогут упростить процесс диагностики, отслеживать местоположение и состояние транспортируемых грузов, значительно повысить эффективность перевозок.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ») — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают средства радиоэлектронной борьбы, государственного опознавания, бортовое радиоэлектронное и измерительное оборудование, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику. В Концерн входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и серийные заводы. Концерн — участник Нацпроекта «Повышение производительности труда» и входит в Союз машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.