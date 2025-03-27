Выездное заседание комитета ЗСО прошло в «ФОРЭНЕРГО»

26 марта на производственной площадке ПО «ФОРЭНЕРГО» в Южноуральске прошло заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию под председательством Павла Шиляева.

Программа мероприятия началась с экскурсии в Музей ЮЗРК ГРУПП — старейшего предприятия по производству радиокерамики. Именно здесь реализуется масштабная модернизация производственных мощностей и создаются новые высокотехнологичные предприятия объединения «ФОРЭНЕРГО» на Южном Урале.

Первый вице-президент холдинга Виталий Кобзев провел для участников заседания тур по флагманским заводам объединения — АО «ЮМЭК» и «ЗСИ», которые в совокупности выпускают более 10 миллионов стеклянных изоляторов в год.

«ЮМЭК» (работает с 2007 года) — лидер национального проекта «Производительность труда», выпускающий 5 млн изоляторов ежегодно.

«ЗСИ» (запущен в декабре 2024 года) — новейшее предприятие, уже вышедшее на полную мощность 5 млн изоляторов в год и закрепившее за «ФОРЭНЕРГО» статус мирового лидера в производстве стеклянных изоляторов.

В ходе заседания президент холдинга Николай Карасев представил краткий доклад о деятельности «ФОРЭНЕРГО» в шести регионах присутствия, а Виталий Кобзев подробно рассказал о предприятиях Южного Урала и планах развития компании в Челябинской области на 2025 год. Среди ключевых проектов:

Строительство завода по производству варисторов.

Создание литейного производства.

Оба объекта будут возведены на территории «ЮЗРК ГРУПП», что укрепит промышленный кластер Южного Урала.

Председатель комитета Павел Шиляев предложил и. о. министра промышленности Челябинской области Илье Клюшину осветить меры государственной поддержки для промышленных предприятий. Дополнил обсуждение Сергей Казаков, директор Государственного фонда развития промышленности региона.

Глава Южноуральского городского округа Ярослав Куленко отметил эффективное взаимодействие бизнеса и власти, подчеркнув вклад «ФОРЭНЕРГО» в развитие города:

Поддержка социальных инициатив.

Инвестиции в образование, культуру и спорт.

Помощь в ведении СВО.

В 2024 году холдинг направил более 114 млн рублей на благотворительность, из них 53,6 млн — на нужды СВО.

В финале заседания гостям продемонстрировали испытание изолятора на грозовой импульс — наглядный пример качества продукции «ФОРЭНЕРГО». Участникам также вручили памятные сувениры.

«ФОРЭНЕРГО» продолжает укреплять позиции как локомотив изоляторной подотрасли промышленности, сочетая инновационное производство, социальную ответственность и партнерство с государством.