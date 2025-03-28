Более половины отечественных компаний ТЭК используют искусственный интеллект

Эдуард Шереметцев подвел итоги внедрения искусственного интеллекта в ТЭК за 2024 год и обозначил ключевые задачи на ближайшие годы в рамках обучающего мероприятия, направленного на продвижение отечественных решений в области ИИ в топливно-энергетическом комплексе.

Согласно данным Минэнерго РФ, доля компаний ТЭК, использующих искусственный интеллект, за три года выросла с 29% (в 2021 году) до 58% (в 2024 году). Темпы внедрения ускоряются: если в 2022–2023 годах прирост составлял 11%, то в 2023–2024 — уже 17%. К 2027 году ведомство прогнозирует рост показателя внедрения ИИ до 70%.

Замминистра подчеркнул, что топливо-энергетический комплекс обладает огромным объемом производственных данных, что создает благоприятные условия для развития ИИ. В прошлом году более 50% компаний, внедривших технологии искусственного интеллекта, отметили значительный или многократный эффект от их использования (в 2023 году таких было лишь 20%).

Однако пока данные технологии чаще используется во вспомогательных процессах, таких как голосовые помощники и клиентские сервисы, а в производственных цепочках ИИ играет роль «интеллектуального помощника».

«В критических операциях окончательное решение остается за человеком. Мы отвечаем не только за производственный процесс, но и за жизни людей. Для опасных производственных объектов важно четкое разграничение ответственности при использовании ИИ. Параллельно мы ведем работу по стандартизации данных — сегодня их разрозненность остается серьезным барьером для развития технологии», - подчеркнул представитель Минэнерго.

В Ведомстве также подчеркнули, что все программные и аппаратные средства в ТЭК должны быть отечественными и переходу на российские ИИ-решения в рамках исполнения указа Президента в настоящее время уделяется особое внимание.

В заключение замминистра рассказал о кадровой политике:

«На сегодняшний день порядка 30% руководителей и специалистов ТЭК обладают цифровыми компетенциями. Мы расширяем программы стажировок и готовы к сотрудничеству с компаниями в подготовке ИИ-специалистов».

По его словам, именно комплексный подход — сочетание технологического развития, нормативного регулирования и кадрового обеспечения — позволит ТЭК к 2030 году выйти на качественно новый уровень цифровизации и использования ИИ.