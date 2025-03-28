На Соловках обновят объекты водоотведения

5 часов назад
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Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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Создание современной системы инженерных коммуникаций станет еще одним шагом к преображению поселка Соловецкий в Архангельской области, обеспечению условий для сохранения культурного наследия Соловков и уникальной природы архипелага. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство канализационных сетей и коллекторов, а также канализационных очистных сооружений. 

Проект включает в себя строительство здания канализационных очистных сооружений, блока подземных и надземных сооружений, десяти канализационных насосных станций, в том числе монастырской, глубоководного выпуска очищенных стоков. 

«Работы будут проходить в два этапа. Важно отметить, что предусмотрены специальные инженерные мероприятия по защите бетонных подземных конструкций от агрессивного и коррозионного воздействия подземных вод и по защите территории от подтопления. Также приняты меры по обеспечению сохранности памятников архитектуры и природного ландшафта в связи с планируемым проведением работ в границах территории объекта культурного наследия федерального значения», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Светлана Горохова

Общая протяженность самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации диаметром 160-250 мм будет более 7 км, а диаметром 63-110 мм – почти 2 км. Производительность очистных сооружений составит 1000 куб. м в сутки. 

Застройщик – ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» 

Главный проектировщик – АО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

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