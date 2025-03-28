На участке реконструкции трассы Р-239 Казань – Оренбург в Татарстане строят шесть надземных переходов

Надземные пешеходные переходы появятся возле н.п. Большие Кабаны, Тургай, Зимняя горка, Каипы, Егорьево, Державино и у развязки на Лаишево

В Республике Татарстан на участке реконструкции федеральной трассы Р-239 «Казань – Оренбург» строят шесть надземных пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в пятницу, 28 марта.

Переходы появятся возле населенных пунктов Большие Кабаны, Тургай, Зимняя горка, Каипы, Егорьево, Державино и у развязки на Лаишево. Длина конструкций составит от 91,45 до 98,35 метра, ширина прохожей части – 2,25 метра. Сейчас в работе находятся все шесть сооружений. Специалисты забивают призматические железобетонные сваи под опоры: устроено уже 168 свай. После того, как будут готовы свайные поля, строители займутся возведением опор с устройством ростверков и опорных частей. После этого начнется монтаж лестничных сходов и пролетных строений из железобетонных балок.

Остекление переходов будет выполнено из монолитного поликарбоната. Также объекты оснастят освещением и ограждением, лифтами для маломобильных граждан, а около переходов сделают пешеходные дорожки. При этом для слабовидящих граждан будут установлены тактильно-рельефные наземные указатели.

Напомним, реконструкция участка трассы Р-239 с 20-го по 43-й км в Татарстане ведется с конца 2023 года. Работы охватывают 24 км дороги, включая строительство нового 6-километрового участка в обход села Сокуры. Всего на объекте построят два моста, шесть путепроводов, четыре развязки, два разворотных съезда, шесть переходов и один переезд для с/х техники.

Завершить реализацию проекта планируют в октябре 2026 года. Стоимость работ оценивается в 19,2 млрд рублей.