Немецкая Netze BW проводит испытания инновационных технологий мониторинга технического состояния ВЛ

Немецкая электросетевая компания Netze BW – оператор распределительной системы – в рамках проекта NETZinspect 2.0 проводит испытания трех инновационных технологий мониторинга технического состояния обслуживаемых компанией ВЛ.

Одна из новых технологий – сравнительный анализ с использованием ИИ фотоснимков опор ВЛ с разных ракурсов, проведенных автономным аэростатом Roboloon и мультикоптерным БПЛА*, которые оснащены фотокамерами с высоким разрешением. Netze BW совместно с другими европейскими операторами передающих и распределительных сетей участвует в трансграничном проекте по использованию ИИ для мониторинга технического состояния ВЛ. В настоящее время стоит задача обучить ИИ распознавать конструктивные элементы ВЛ и их повреждения с помощью изображений, полученных с летательных аппаратов. В будущем полученные изображения будут автоматически анализироваться с помощью ИИ, что позволит выявлять повреждения линейного оборудования на ранней стадии.

Вторая технология – мониторинг роста растительности вдоль трасс высоковольтных ВЛ с применением лазерной технологии Light Detection And Ranging (LiDAR). За последние два года с помощью этой технологии были собраны данные о росте растительности в опасной близости от проводов ВЛ на протяжении примерно 200 км. Опыт использования технологии LiDAR показал, что ее применение особенно эффективно в труднодоступных и горных районах. Netze BW принято решение с начала текущего года применять данную технологию на всех принадлежащих компании высоковольтных ВЛ совокупной протяженностью порядка 3 600 км.

Третья инновационная технология – централизованный веб-ресурс Netze BW, где будут храниться все фотоснимки инспектируемых энергообъектов. Веб-ресурс будет доступен как специалистам, осуществляющим техническую инспекцию ВЛ, так и эксплуатационным службам, а также структурным подразделениям, ответственным за проектирование и строительство электрических сетей.

Официальный сайт Netze BW https://www.netze-bw.de

* БПЛА вертолётного типа с тремя и более несущими винтами