Реконструкция цехов для новых производственных проектов: литейное производство и выпуск варисторов

3 часа назад
203
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ООО ПО Форэнерго
Авторы и источники / Правообладателям

Дан старт реконструкции основного цеха для реализации проекта по производству чугунных деталей арматуры для изоляторов и арматуры для линий электропередачи «ФОРЭНЕРГО-ЛИТ» в Южноуральске. Работы ведутся на промышленной площадке «ЮЗРК ГРУПП», завершение запланировано на 2026 год.

Одновременно завершается реконструкция цеха для выпуска варисторов в рамках программы освоения производства АО «Энергия+21». Монтаж современного технологического оборудования запланирован на апрель-май 2025 года, запуск обновленного цеха ожидается в третьем квартале текущего года.

t.me/forenergo

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
Форэнерго
Производственное объединение «Форэнерго» координирует научно – техническую и производственную деятельность ведущих производителей арматурно – изоляторной подотрасли России: АО «ЮМЭК», ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», ООО «ИНСТА», ООО «Энерготрансизолятор», «Volscom» и других предприятий. На предприятиях Объединения работают свыше 1000 человек.               