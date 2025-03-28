Реконструкция цехов для новых производственных проектов: литейное производство и выпуск варисторов

Дан старт реконструкции основного цеха для реализации проекта по производству чугунных деталей арматуры для изоляторов и арматуры для линий электропередачи «ФОРЭНЕРГО-ЛИТ» в Южноуральске. Работы ведутся на промышленной площадке «ЮЗРК ГРУПП», завершение запланировано на 2026 год.

Одновременно завершается реконструкция цеха для выпуска варисторов в рамках программы освоения производства АО «Энергия+21». Монтаж современного технологического оборудования запланирован на апрель-май 2025 года, запуск обновленного цеха ожидается в третьем квартале текущего года.

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