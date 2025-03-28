В Астрахани заложили два сухогрузных судна проекта RSD81

27 марта 2025 года на Судостроительно-судоремонтном заводе им. Ленина (г. Астрахань) состоялась закладка килей двух сухогрузных судов проекта RSD81. Об этом говорится в сообщении Российского морского регистра судоходства (РС), под техническим наблюдением которого строятся сухогрузы.



В торжественном мероприятии приняли участие специалисты Астраханского филиала РС Алексей Ткачев и Ахмед Санжапов.



Строительство сухогрузов ведется по заказу "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного флота России с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).



Как следует из информации на закладных досках, серия сухогрузов строится для Судоходной компании "Арк".



Эксплуатировать новые суда предполагается в морских районах, соответствующих ограниченному району плавания R2, на внутренних водных путях Российской Федерации, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской канал.



В общей сложности в серии планируется построить шесть единиц флота. Завершить постройку серии предполагается к концу 2026 года.

Сухогрузные суда проекта RSD81 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), 20- и 40-футовых контейнеров международного стандарта (до 385 TEU, в том числе на люковых крышках 160 TEU). Суда способны транспортировать пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом и металл в связках и рулонах, крупногабаритные, длинномерные и тяжеловесные грузы, уголь, а также опасные грузы классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с Международным кодексом морской перевозки опасных грузов и грузов категории "В" согласно Международному кодексу морской перевозки навалочных грузов.



Символ класса РС – KM⍟ Ice2 (hull; machinery at d<=5.15 m) R2 AUT1-C LI BWM(T) CONT (deck, cargo holds Nos.1,2) DG (bulk, pack) DE-Tier III General dry cargo ship.