Ярославскую область украсят архитектурно-художественной подсветкой

Устройство (монтаж) архитектурно-художественной подсветки объектов выполнят в г. Ярославле, сообщает RosTender.info. Для выбора исполнителя разместили открытый конкурс. Поучаствовать можно до 15 апреля.

Работы направлены на создание вечернего и ночного облика зданий, подчеркивание их архитектуры и декоративных элементов, создание современного комфортного общественного пространства, пешеходных исторических туристических маршрутов и повышение туристической привлекательности территории. Исполнителю необходимо выполнить работы по устройству (монтажу) архитектурно-художественной подсветки объектов, находящихся на территории населенных пунктов Ярославской области, на основании проектной документации. На объектах Ярославской области разместят осветительное оборудование, проекционное оборудование, медиа-сервер, колонки рупорные и другое оборудование. Бюджет Ярославской области на работы потратит 107 млн рублей. Все работы завершат до 20.12.2026 года.