Александр Новак провёл совещание по улучшению инвестклимата в Северо-Кавказском федеральном округе

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в Координационном центре Правительства провёл совещание по улучшению инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. В совещании приняли участие Министр экономического развития Максим Решетников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, Министр энергетики Сергей Цивилев, представители федеральных органов исполнительной власти, главы и представители субъектов, входящих в состав СКФО, представители институтов развития, инвестбанков, а также ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», ПАО «Россети», АО «Кавказ.РФ», АО «Росагролизинг» и т. д.

«Одна из задач, поставленных Президентом, – достижение национальной цели по устойчивой, динамичной экономике. Сформирован национальный проект, в цели которого заложено также обеспечение роста инвестиций на 60% к 2030 году. Безусловно, в решении такой задачи определяющую роль будут играть регионы: от них зависит качество работы с бизнесом, эффективность инвестиций и скорость реализации проектов. Напомню, что по результатам прошлого года достигнуты очень хорошие результаты по темпам роста инвестиций – плюс 7,4%, в 2023 году рост составил 9,8%. Суммарно это почти 20% накопленного роста», – отметил Александр Новак, открывая совещание.

Вице-премьер подчеркнул значимую роль инвестактивности на Северном Кавказе в достижении национальной цели по росту инвестиций. «Федеральный округ демонстрирует историческое лидерство в опорных несырьевых отраслях, включая лёгкую промышленность и агрокомплекс. Инфраструктура и транспортно-логистический потенциал округа служат основой для переориентации внешнеэкономической деятельности страны с Запада на Юг. В СКФО, как и в остальных регионах России, ключевая роль у частных инвестиций – именно они должны стать основным драйвером роста. Приоритетная задача – создание благоприятных условий через различные форматы поддержки инвестора, включая разделение рисков, доступ к длинным деньгам и совершенствование административно-правовой среды», – сказал Заместитель Председателя Правительства.

Он назвал три основных направления работы в СКФО.

Первое – создание институциональных условий на местах за счёт внедрения регионального инвестиционного стандарта. Эту работу необходимо расширять с федерального и регионального на муниципальные уровни. Следующим этапом должен стать системный перезапуск работы по улучшению инвестклимата. Для этого по поручению Президента Министерством экономического развития совместно с Агентством стратегических инициатив формируется национальная модель ведения бизнеса.

Второе направление связано с тиражированием и донастройкой федерального инструментария поддержки. Востребованы фабрика проектного финансирования, механизмы соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Важным инструментом по привлечению инвестиций в регионы являются особые экономические зоны и механизмы ГЧП, инфраструктурные инструменты и адресные меры поддержки.

Третий блок работы должен быть направлен на повышение инвестпривлекательности субъектов Северо-Кавказского федерального округа – решение вопросов, связанных со спецификой регионов. В этом направлении предстоит решать задачи повышения активности кредитных организаций, а также доверия к инвесторам, реализующим проекты на Кавказе. Регионам необходимо активнее проводить работу по выводу бизнеса из тени.

Министр экономического развития Максим Решетников и Министр энергетики Сергей Цивилев доложили о достижениях в области прорывных инвестиционных проектов на Кавказе и о ходе реализации программ модернизации энергетической инфраструктуры СКФО. Для обеспечения достаточных мощностей энергоснабжения населения и промышленности поставлена задача по борьбе с незаконным майнингом криптовалют в регионе.

По словам Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, собираемость платежей за услуги ЖКХ в СКФО остаётся низкой: в ряде регионов она не превышает 43%. Также особое внимание он уделил проблемам аварийности теплосетей, необходимости обновления инфраструктуры водоотведения и соблюдения сроков и качества строительства инфраструктурных объектов в ЖКХ и т. д.

По итогам совещания Александр Новак поручил властям регионов СКФО активно вовлекаться в адресную работу с бизнесом, информировать предпринимателей и субъекты МСП о доступных возможностях, включая новые меры господдержки. Агентству стратегических инициатив совместно с Минэкономразвития поручено ввести показатели оценки использования мер господдержки в СКФО, а также проработать запуск новых программ совместно с институтами развития и инвестбанками с учётом имеющегося опыта применения мер поддержки прорывных инвестпроектов.

Особое внимание вице-премьер уделил необходимости доведения показателей по собираемости платежей за энергоснабжение, газ и услуги ЖКХ до уровня среднероссийских. Для этого он поручил внедрять наилучшие доступные практики и инструменты улучшения платёжной дисциплины, используемые в передовых регионах России, включая те субъекты СКФО, где собираемость платежей превышает 98%. Регионы должны обмениваться друг с другом информацией по использованию таких практик. «Газпрому» совместно с властями регионов поручено консолидировать бесхозные сети, чтобы минимизировать потери газа в них, и контролировать работу по профилактике аварийных ситуаций. «Россетям» предстоит проанализировать исполнение программ мероприятий «Россети Северный Кавказ» по снижению потерь в электросетях, а также проанализировать их инвестпрограмму для определения мероприятий по развитию региональных энергосистем.

В завершение совещания Александр Новак пригласил представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также представителей институтов развития, банков и бизнеса принять участие в Кавказском инвестиционном форуме, который пройдёт в городе Минеральные Воды в Ставропольском крае 25–27 мая. Вице-премьер назвал форум важной дискуссионной площадкой, которая способствует повышению инвестиционной привлекательности региона.