Группа ПОЛИПЛАСТИК запустила производство труб для нефтегазовой отрасли на «Иркутском трубном заводе»

27 марта 2025 года на Иркутском трубном заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК запущено новое производство гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) ПОЛИФИБРОН. Продукция является импортозамещающей и импортонезависимой, поскольку сырье и комплектующие для нее производятся в РФ. Инвестиции компании в создание инженерной инфраструктуры и приобретение оборудования для запуска производства составили более 500 млн рублей.

Группа ПОЛИПЛАСТИК организовала выпуск ГПАТ по новейшей технологии – с армированием термопластичной стеклокомпозиционной лентой, импрегнированной полиэтиленом. Уникальность трубы ПОЛИФИБРОН состоит в том, что все слои в ней связаны между собой и образуют монолитную конструкцию. Это обеспечивает высокую прочность труб и позволяет применять их на промысловых трубопроводах с рабочим давлением до 21 МПа.

Завод готов выпускать трубы ПОЛИФИБРОН диаметром от 65 до 150 мм, в том числе в ППУ-изоляции, что обеспечивает поддержание температуры транспортируемой среды, дополнительную защиту и уникальные эксплуатационные возможности, особенно актуальные для месторождений нефтегазодобычи в Восточной Сибири.

Мощность производства составит до 550 км труб в год.

Важнейшим фактором, способствующим успеху трубной технологии, является локализация производства всех ее комплектующих в нашей стране. Основным поставщиком высококачественного и сертифицированного полимерного сырья для нового производства выступила ведущая российская нефтегазохимическая компания СИБУР. Для армирования трубы применяется стеклолента собственного производства Группы ПОЛИПЛАСТИК. Ее выпуск организован на московской производственной площадке компании – «Заводе АНД ГАЗТРУБПЛАСТ».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

– Соглашение о реализации такого перспективного инвестиционного проекта было подписано в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме. И вот спустя три года его уже воплотили в жизнь. Это новая разработка, которая позволит значительно увеличить эксплуатационные характеристики труб, используемых в нефтегазовом секторе, что для нашего региона, конечно, актуально. Группа ПОЛИПЛАСТИК выбрала именно наш регион для строительства такого завода, первого в Сибири и на Дальнем Востоке. Уверен, это станет еще одним конкурентным преимуществом Иркутской области.

Лев Гориловский, председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК:

– Наша компания еще несколько лет назад занялась освоением технологии и выпуском нового типа гибких полимерных армированных труб – с армированием стеклолентой, что стало основой для производства труб ПОЛИФИБРОН. Трубопроводы из ГПАТ отличаются от традиционных стальных высочайшей устойчивостью ко всем видам наружной и внутренней коррозии, устраняя уязвимость стальных промысловых трубопроводов, применяемых на большинстве российских объектов нефтегазодобычи. Но и среди ГПАТ наше решение уникально, оно позволяет сделать трубу, где все слои работают вместе как один. Именно это позволяет говорить о долгосрочных характеристиках, длительном сроке эксплуатации при низких затратах на обслуживание, – с высокой прочностью, необходимой для большинства промысловых трубопроводов.

Благодаря их внедрению возможно снижение затрат на нефтепромысловую инфраструктуру до 30% на жизненном цикле, а также увеличение срока ее службы до 25 лет и более.

Руслан Хайруллин, директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» СИБУРа:

– Запуск нового производства гибких полимерных армированных труб — это важный шаг в укреплении технологического суверенитета России в сфере обеспечения промысловых трубопроводов современными и надежными решениями. На текущий момент отечественные компании уже демонстрируют высокую активность в сегменте ГПАТ, выпуская продукцию в промышленных масштабах, что подчеркивает растущий спрос на инновационные материалы. По нашим прогнозам, в ближайшие годы производственные мощности в этом направлении будут многократно расширены, а темпы внедрения ГПАТ-трубопроводов возрастут в разы. Это обусловлено уникальными преимуществами таких решений: применение полимеров позволяет нефтегазовым компаниям существенно оптимизировать затраты на добычу, минимизировать сроки строительства инфраструктуры, а также повысить ее надежность и долговечность. Важно, что переход на такие технологии не только снижает эксплуатационные риски и аварийность, но и обеспечивает длительный срок службы трубопроводов и экологическую безопасность на десятилетия вперед.

Расширение производства ГПАТ путем создания нового производства в Иркутской области – важный шаг для достижения технологического суверенитета и внедрения новых материалов и прогрессивных технологий в стратегическом нефтегазовом секторе экономики страны.