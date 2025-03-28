«Россети Кубань» отремонтируют 11 крупных подстанций в центральных районах Краснодарского края

В 2025 году Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» планирует выполнить комплексный ремонт 11 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, которые обеспечивают электроснабжение 45 тыс. человек в 10 населенных пунктах Выселковского, Кореновского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края.

Для обеспечения надежного функционирования данных подстанций энергетики выполнят комплекс мероприятий различной степени сложности, в том числе ремонт трансформаторов тока и напряжения, выключателей, устройств релейной защиты и автоматики.

Комплексный ремонт основного и вспомогательного оборудования проведут на высоковольтных подстанциях «Полив-Бейсуг», «Комсомольская» в Кореновском районе, а также «Березанская-1» и «Бузиновская» в Выселковском районе. В Тбилисском и Усть-Лабинском районах повысят надежность центров питания «Тбилисская», «Кирпильская» и «Некрасовская». Ремонтные мероприятия направлены на увеличение ресурса силового оборудования и повышение надежности электроснабжения потребителей в предстоящие максимумы нагрузок летнего периода.

Усть-Лабинские электрические сети обеспечивают электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 63 подстанции 35-110 кВ и 2 063 трансформаторные подстанции. Общая установленная мощность – 501,2 МВА.