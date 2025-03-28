«Россети Московский регион» обеспечили 105 кВт мощности храму в Чертаново

«Россети Московский регион» выдали мощность храмовому комплексу святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Чертаново. Работы по его возведению велись в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов в столице.

Для подключения храмового комплекса к сетям были проложены две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 600 метров, 2/3 трассы пройдены методом горизонтально направленного бурения, в обход тротуаров и автодороги. Установлены два отдельно стоящих вводно-распределительных щита, предназначенных для приема, распределения и учета электроэнергии, для защиты линий от токов перегрузки и короткого замыкания, оперативного отключения потребителя. Присоединенная мощность составила 105 кВт.

Храм обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одном луче, нагрузка будет автоматически переведена на второй.