«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения 2 тыс. жителей Городовиковского района Калмыкии

С начала 2025 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» выполнили плановые ремонтные работы на энергообъектах в трех населенных пунктах Городовиковского района Калмыкии. Это позволило повысить надежность электроснабжения более 2 тыс. сельских жителей.

В поселке Амур-Санан, в котором проживают 200 человек, на линиях электропередачи (ЛЭП) энергетики заменили 12 изоляторов и 0,3 км провода, опилили 12 крон деревьев.

В селе Виноградное с населением более 1,7 тыс. человек специалисты «Калмэнерго» расчистили 0,5 га трасс ЛЭП для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода.

В поселке Бембешево, где проживают порядка 250 человек, энергетики заменили 1,6 км провода и опилили 90 крон деревьев. Это позволило повысить надежность электроснабжения не только жителей поселка, но и фельдшерско-акушерского пункта, местной водонапорной башни.