Сахалинэнерго обеспечило электроснабжение нового легкоатлетического манежа в Южно-Сахалинске

Специалисты Распределительных сетей (филиал ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) выполнили работы по технологическому присоединению к электроснабжению строящегося крытого стадиона для легкоатлетов в Южно-Сахалинске. Обеспечение надежным электроснабжением нового спортивного объекта – важный вклад в развитие спорта и создание комфортных условий для занятий физической культурой в Сахалинской области.

Для подключения легкоатлетического манежа к электросетям Сахалинэнерго реконструировало две кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ и построило комплектную трансформаторную подстанцию. Объект будет относиться к первой и второй категориям надёжности электроснабжения, получая питание от двух независимых источников.

Новый спорткомплекс, расположенный у пересечения улиц Больничной и Горького, соответствует высочайшим мировым стандартам и предназначен для проведения соревнований различного уровня. Двухэтажное здание манежа оснащено шестью круговыми беговыми дорожками по 200 метров, восемью прямыми 60-метровыми дорожками и двумя стометровками, а также зонами для метания копья, толкания ядра, прыжков в длину и высоту. Созданы все необходимые условия для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Трибуны смогут вместить до 400 зрителей.

ПАО «Сахалинэнерго» вносит вклад в социально-экономическое развитие Сахалинской области, обеспечивая электроэнергией объекты, способствующие развитию спорта, здорового образа жизни и созданию комфортной среды для жителей региона.