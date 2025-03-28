«Т Плюс» первая в отечественном ТЭК установит турбину ГТЭ-65 «Силовых машин»

ПАО «Т Плюс» и АО «Силовые машины» договорились о поставке газовой турбины ГТЭ-65.1. Соответствующий документ подписали Глава энергетической компании Павел Сниккарс и генеральный директор машиностроительной компании Александр Конюхов в присутствии заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаила Иванова.

ГТЭ-65.1 является экспериментальным образцом первой отечественной газовой турбины F-класса, которая может использоваться как в открытом цикле, так и в составе парогазовых установок. Это позволяет более чем в 1,5 раза повысить топливную эффективность по сравнению с паросиловым циклом. Номинальная мощность образца составляет 67,7 МВт в стандартных условиях. Проектные характеристики ГТЭ-65.1 полностью отвечают потребностям российских электростанций и энергосистем.

Турбину ГТЭ-65.1 установят на Пермской ТЭЦ-14 в рамках проекта модернизации генерирующего оборудования. Запуск оборудования для проведения пусконаладки запланирован на 2028 год. Таким образом, «Т Плюс» станет первой компанией отечественного топливно-энергетического комплекса, запустившей в работу турбину ГТЭ-65.

«Производство и использование отечественной газотурбинной установки ГТЭ-65.1 – это шаг к укреплению энергетической безопасности, обеспечению технологического суверенитета и развитию отечественного машиностроения, что напрямую соответствует целям стратегического планирования нашей страны», – отметил Михаил Иванов.

«Установка ГТЭ-65 на предприятии «Т Плюс» не только ускорит модернизацию и импортозамещение турбин, но и решит вопрос сервиса энергооборудования, который также стоит перед отраслью сегодня. Оба этих фактора, безусловно, будут способствовать стабильному и надёжному энергоснабжению жителей», – прокомментировал Павел Сниккарс.

«Реализация данного соглашения откроет новые перспективы для отечественного машиностроения. ГТЭ-65 – это уникальный продукт, который объединил опыт ключевых научно-исследовательских и промышленных организаций страны. На его примере мы видим, что российские предприятия готовы создавать высокотехнологичные продукты, которые позволят снизить зависимость отрасли от импорта», – сказал Александр Конюхов.

Для разработки ГТЭ-65.1 был создан исследовательский комплекс для натурных испытаний камеры сгорания. Также было открыто производство литых лопаток газовых турбин, где в том числе отработана технология изготовления лопаток со сложной внутренней полостью для охлаждения.

Сейчас в производстве «Силовых машин» две турбины подобного типоразмера.