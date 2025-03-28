В очередной раз изобретатели «ФОРЭНЕРГО» подтвердили свои компетенции и высокий профессионализм

Решением Международного Жюри XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий награждены два предприятия ПО «ФОРЭНЕРГО» - Завод высоковольтной арматуры ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» и АО «ЮМЭК».

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ награждено ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» за проект: «Соединительный цанговый зажим». Авторы: Карасев Николай Алексеевич, Юданов Евгений Алексеевич.

БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ награждено АО «ЮМЭК» за проект: «Стеклополимерный изолятор с кремнийорганической оболочкой». Авторы: Карасев Николай Алексеевич, Шеленберг Максим Викторович, Юданов Евгений Алексеевич, Ефимов Алексей Юрьевич, Бакарягин Михаил Валерьевич, Каминскас Артур Сергеевич, Гребенщикова Любовь Васильевна, Новиченко Юрий Аркадьевич.