В очередной раз изобретатели «ФОРЭНЕРГО» подтвердили свои компетенции и высокий профессионализм

3 часа назад
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Источник:
ООО ПО Форэнерго
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Решением Международного Жюри XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий награждены два  предприятия ПО «ФОРЭНЕРГО» - Завод высоковольтной арматуры ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» и АО «ЮМЭК».

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ награждено ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» за проект: «Соединительный цанговый зажим». Авторы: Карасев Николай Алексеевич, Юданов Евгений Алексеевич.

БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ награждено АО «ЮМЭК» за проект: «Стеклополимерный изолятор с кремнийорганической оболочкой». Авторы: Карасев Николай Алексеевич, Шеленберг Максим Викторович, Юданов Евгений Алексеевич, Ефимов Алексей Юрьевич, Бакарягин Михаил Валерьевич, Каминскас Артур Сергеевич, Гребенщикова Любовь Васильевна, Новиченко Юрий Аркадьевич.

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Форэнерго
Производственное объединение «Форэнерго» координирует научно – техническую и производственную деятельность ведущих производителей арматурно – изоляторной подотрасли России: АО «ЮМЭК», ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», ООО «ИНСТА», ООО «Энерготрансизолятор», «Volscom» и других предприятий. На предприятиях Объединения работают свыше 1000 человек.               