До конца 2030 года Росавтодор планирует построить более 30 обходов населенных пунктов

Строительству обходов населенных пунктов уделяется большое внимание со стороны Правительства РФ, Минтранса России и Федерального дорожного агентства, так как альтернативные маршруты позволяют вывести транзитный транспорт за пределы городов и поселков, тем самым разгрузить их улично-дорожную сеть, снизить вероятность образования заторов и улучшить экологическую обстановку. Кроме того, это способствует повышению уровня качества жизни людей в целом и эффективности транспортного сообщения в регионах, а также снижению количества ДТП, в том числе с участием пешеходов.

Согласно поручению Президента Российской Федерации, до конца 2030 года планируется построить не менее 50 обходов. Из них 36 — федеральные объекты, в том числе 31 — Федерального дорожного агентства и ещё пять — Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Оставшиеся 14 — региональные объекты.

«Развитие дорожной сети страны и создание новых скоростных альтернативных маршрутов в регионах являются, безусловно, приоритетными задачами Федерального дорожного агентства. Их реализацию мы осуществляем на протяжении порядка 20 лет и за это время успели выполнить колоссальный объем работ. Только в прошлом году мы открыли движение по восьми объездным трассам в разных уголках России, среди них дороги в объезд Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, пяти населенных пунктов в Башкортостане, поселка Октябрьский в Подмосковье, Усолья-Сибирского в Иркутской области, Гудермеса в Чеченской Республике, также ввели в эксплуатацию 2-й этап обхода Волгограда. Завершение этих масштабных федеральных проектов с нетерпением ждали сотни тысяч россиян. В настоящий момент Росавтодор сконцентрирован на дальнейшей масштабной работе по строительству обходов городов в рамках новой цели, обозначенной руководством страны на ближайший шестилетний период. Постараемся ее по возможности достичь даже раньше намеченных сроков», — подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Отметим, что в 2025 году, в частности, продолжается работа на обходах Волгограда (1-й этап) в Волгоградской области, Пугачёва в Саратовской области, Дербента и Хасавюрта в Республике Дагестан, Богдановича в Свердловской области, поселка Зубова Поляна в Республике Мордовия, населенного пункта Вольно-Надеждинское в Приморском крае, Спасска в Пензенской области, села Сокуры в Республике Татарстан, а также Калининграда, Владикавказа и Орла.

Кроме того, в этом году планируется начать работы на обходе Нового Рогачика в Волгоградской области, поселка Чердаклы в Ульяновской области, а также на еще одном крупном объекте Рязанской области — Южном обходе Рязани, о необходимости которого давно шла речь. Протяженность нового участка М-5 «Урал» составит 26,5 км. Он начнется на 190-м км автодороги М-5 «Урал», обогнет город Рязань с юга и выйдет на существующую трассу в районе 210-го км трассы.

Новый объект позволит вывести большое количество транзитного автотранспорта за городскую черту, обеспечит его движение с оптимальной скоростью, не создавая дополнительных проблем с заторами на дороге, что улучшит экологическую ситуацию в Рязани и снизит социальную напряженность среди участников дорожного движения. По проекту это будет четырехполосный участок IБ категории. Отметим, что в ходе работ специалисты возведут одну эстакаду, три транспортные развязки, семь мостов и столько же путепроводов. Строительство разделят на три этапа. Его окончание запланировано на 2028 год.

При этом уже на финальной стадии реализации находятся проекты в Пензенской и Волгоградской областях. Так, федеральные дорожники приложат все усилия, чтобы в этом году открыть обход Спасска протяженностью 23 км в составе автомобильной дороги М-5 «Урал», а также 1-й этап обхода Волгограда (12,2 км) на трассе Р-22 «Каспий».

Ожидается, что в ближайшее десятилетие интенсивность движения по трассе М-5 «Урал» кратно возрастет и к 2033 году достигнет 32,9 тыс. автомобилей в сутки. При этом в самом Спасске уже сегодня по дороге проезжает свыше 11 тыс. автомобилей ежедневно — это не только городской транспорт, но и транзитный. Примыкания местных дорог к федеральной трассе расположены в одном уровне, что вызывает еще больше неудобств при передвижении.

Для решения ситуации в 2019 году специалисты приступили к строительству транспортного обхода на участке км 466 – км 489 от границы с Республикой Мордовия и почти до села Дубровки. Работы ведутся активно и в настоящее время завершены на 72,5 %. Это будет современная безопасная объездная дорога с параметрами I категории, осевым барьерным ограждением и освещением. Кроме того, проектом предусмотрено строительство 10 искусственных сооружений, включая два моста через реки Студенец и Шелдаис, три путепровода и пять сельскохозяйственных переездов, ведущих к фермерским хозяйствам. Для организации съездов в населенные пункты Дерябкино, Мордовский Пимбур и Дубровки будут устроены двухуровневые транспортные развязки.

Одновременно с этим на 78 % дорожники приблизили готовность 1-го этапа обхода Волгограда протяженностью 12,2 км. Новая четырехполосная дорога обеспечит выезд на федеральные трассы Р-22 «Каспий» (астраханское и элистинское направления) и региональную автодорогу Волгоград – Котельниково – Сальск, помимо этого, свяжет все направления с региональным центром. Участок будет также снабжен электроосвещением и осевым барьерным ограждением. Его обустроят в соответствии с современными требованиями безопасности дорожного движения.

Сейчас специалисты подрядной организации продолжают работы по обустройству и возведению трех транспортных развязок и моста через Волго-Донской судоходный канал — на самом технически сложном инженерном сооружении на протяжении всего обхода Волгограда. Его готовность составляет уже 90 %.

Отметим, что в настоящее время на стадии проектирования и прохождения согласования Главгосэкспертизы России находятся еще пять объектов: участок восточного обхода города Грозный в Чеченской Республике протяженностью 19 км, участок северного обхода Махачкалы в Республике Дагестан (26,1 км), участок северного обхода Астрахани (12,6 км), 3-й этап обхода Новосибирска (15,9 км) и обход Приозерска в Ленинградской области (16 км).

В рамках шестилетнего плана дорожной деятельности до 2030 года специалисты Росавтодора планируют также приступить к строительству обходов городов и крупных населенных пунктов, в том числе на территории Луганской Народной Республики, Республики Крым и Красноярского края. Новые дороги будут проложены в обход Луганска, Старобельска, Джанкоя, Верхнебаканского, а также Оренбурга, Плавска, Лукоянова, Соль-Илецка, Димитровграда, Слюдянки, Ачинска и Южно-Сахалинска.