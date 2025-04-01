Кабельному Заводу «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 11 лет

3 часа назад
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ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
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Сегодня Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отметил свою одиннадцатую годовщину. С раннего утра в холле завода играла праздничная музыка, создавая атмосферу праздника. Каждый сотрудник, приходивший на смену или заканчивающий рабочий день, получил полезный подарок — заряд бодрости на целый день. Все желающие могли сделать памятное фото на фоне красочного поздравительного баннера.

Завод выражает благодарность своим сотрудникам за профессионализм и преданность делу, благодаря которым предприятие остается одним из лидеров кабельной промышленности страны. Отдельную признательность заслужили партнеры завода, которые продолжают доверять компании и выбирают её продукцию вновь и вновь.

— Хочу отметить, что мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем следовать нашим принципам, ориентированным на высокое качество работы. Мы будем и дальше развиваться ради процветания Орловской области и всей России, делая нужную и важную продукцию для людей! — Уверен генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в цифрах:

  • 25 000 кв. м. складских и производственных площадей;
  • Более 50 современных производственных линий;
  • Выпускается свыше 90 000 различных марок и размеров кабелей и проводов;
  • 6 региональных представительств на территории России.

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» является заводом полного цикла: начиная с производства медного сырья и заканчивая доставкой готовой продукции клиентам собственным автотранспортом.

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 25 000 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.