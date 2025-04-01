Объезд без пробок: в Петербурге построят новую развязку

2 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
РБК
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Новая двухуровневая развязка появится в Московском районе Санкт-Петербурга к 2027 году. Дирекция транспортного строительства объявила конкурс подрядчиков для реализации проекта.

Согласно опубликованной документации, путепровод длиной 100 метров пройдёт через железнодорожные пути на Пулковском шоссе в створе Порховской улицы. Развязка соединит крупный жилищный комплекс «Московский» (более 3,5 тысяч квартир) с дорожной сетью города.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что развязка, в частности, свяжет ЖК с Идрицкой улицей, по ней планируется пустить общественный транспорт. Проект предусматривает строительство автобусного кольца, пешеходных переходов, тротуаров и велодорожек. В рамках строительства предусмотрены работы также на Порховской улице и Себежском переулке.

Строительство путепровода запланировано в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Начальная цена контракта составляет 4,7 млрд рублей. Согласно контракту, объект должен быть сдан в ноябре 2027 года.

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